Абаскаль: я как тренер «Спартака» одинаково отношусь как к Промесу, так и к Лайкину

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, является ли выход нападающего красно-белых Александра Соболева на замену в минувшем матче РПЛ с «Пари НН» (2:0) доказательством отсутствия конфликта между ним и российским игроком.

«Мы провели полноценные две недели, хорошо поработали. Ребята, которые прибыли из сборных, у них было мало времени для адаптации. Ребята, которые вышли сегодня на поле, заслужили этого.

Выход Соболева развеивает слухи о конфликте? Это «Спартак». Здесь работает много сотрудников. Я являюсь главным тренером «Спартака». Мы одинаково относимся как к Промесу, так и к Лайкину», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.