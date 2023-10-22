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Александр Соболев отказался давать комментарии после матча с «Пари НН»

Александр Соболев отказался давать комментарии после матча с «Пари НН»
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отказался отвечать на вопросы журналистов после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород», передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Александр Соболев появился на поле после перерыва и доиграл до конца матча. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте футболиста с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем.

Напомним, «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

Благодаря сегодняшней победе красно-белые поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей. Нижегородцы располагаются на восьмой позиции, у подопечных Сергея Юрана 17 очков в активе.

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