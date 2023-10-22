Абаскаль: Дуарте было трудно выйти на уровень, который мы ждали. Ему есть куда расти

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Конечно, Медина ему тоже помог, но и штаб помогает ему, много работает с ним. Не только на тренировках с командой. Это большая работа тренерского штаба не только во время тренировок. Даже питание влияет — другая страна, есть свои нюансы. Ему было трудно выйти на уровень, какой мы ждали. Он будет ещё продолжать, есть куда расти», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Пари НН», где красно-белые одержали победу со счётом 2:0. После 12 туров чемпионата «Спартак» набрал 20 очков и на текущий момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата команда Абаскаля сыграет с воронежским «Факелом».