Юран: в РПЛ сейчас нет команд, которые «Пари НН» не смог бы обыграть

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, какие позитивные моменты можно выделить из сегодняшнего поражения «Спартаку» (0:2) в рамках матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мамаду Майга был физически не готов к матчу? Нет, он не сыграл не из‑за медицинских причин. Он на трёх жёлтых карточках, я опасался, что он получит четвёртую и пропустит домашнюю игру с «Сочи». Дал шанс Эссьену Эдедему и перестраховался, чтобы не потерять ключевого игрока.

Можно ли тогда сказать, что Эдедем не справился, если его заменили в перерыве? Там всё провалилось. Сказал ребятам, что первый тайм был одним из худших для нас в сезоне. Дома у нас одна команда, на выезде — другая. Будем сейчас разбираться, почему у нас присутствует неверие в себя. Нет сейчас команд в РПЛ, которые «Пари НН» не смог бы обыграть.

Можно ли что‑то позитивное выделить в сегодняшней игре? Может быть, игру Нигматуллина? Не хочу кого‑то выделять, футбол — командный вид спорта. Вся команда старалась, а Нигматуллин делал свою работу. Во втором тайме играли по‑другому, лучше стали действовать в единоборствах, но этого мало. Нужно было с первых минут выходить на полной самоотдаче. Не думаю, что сегодня мы наиграли на то, чтобы футбол нас наградил», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).