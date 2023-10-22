Экс-гендир «Спартака» обвинил красно-белых в игре на удержание счёта в матче с «Пари НН»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0), обвинив команду Гильермо Абаскаля в игре на удержание счёта во втором тайме.

«Не хочу прогнозировать, на что «Спартака» может рассчитывать в сезоне. Игра команды более-менее понравилась в первом тайме. Во втором не очень. Дальше всё будет зависеть от следующих игр.

В первом тайме понравилось, что достаточно цепко играла пара Пруцев — Литвинов, понравилась игра в центре поля. Во втором матч стал спокойнее, а в конце играли на удержание. При 1:0 играть на удержание — не очень», — приводит слова Мележикова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).