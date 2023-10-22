Хосеп Гвардиола выразил соболезнования в связи со смертью Чарльтона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил соболезнования в связи со смертью легенды английского футбола Бобби Чарльтона.

«Я люблю эту страну за многие вещи, но одна из них — это то, как здесь заботятся о легендах каждого клуба. Сэр Бобби Чарльтон представляет «Манчестер Юнайтед» и английский футбол как никто другой.

Это огромная потеря. От имени «Манчестер Сити» мы выражаем соболезнования его семье, «Манчестер Юнайтед» и всем болельщикам, потому что если у нас и есть Премьер-лига, то только благодаря таким людям», — приводит слова Гвардиолы ManUtd.One.

Сэр Бобби Чарльтон считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист выиграл «Золотой мяч» в 1966 году.