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Гол экс-игрока ЦСКА Языджи принёс победу «Лиллю» над «Брестом»

Гол экс-игрока ЦСКА Языджи принёс победу «Лиллю» над «Брестом»
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» принимал «Брест». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д'Аск, Франция. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в самом начале первого тайма. Бывший игрок ЦСКА Юсуф Языджи отправил мяч в сетку ворот «Бреста» на шестой минуте. Голевую передачу на свой счёт записал канадский нападающий Джонатан Дэвид.

Благодаря этой победе «Лилль» набрал 15 очков, догнал «Брест» по этому показателю и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» опустился на пятую строчку.

С января по июнь 2022 года Языджи играл в составе ЦСКА, где в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между Языджи и «Лиллем» истекает летом 2024 года.

Франция - Лига 1 . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Языджи – 6'    
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