Игорь Федотов: Гоцук сделал из Амелина клоуна. Из-за такого к судьям не будет уважения

Экс-арбитр МИР РПЛ Игорь Федотов заявил, что защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук сделал из судьи матча со «Спартаком» (0:2) Алексея Амелина клоуна.

«Это всё, после такого Амелин не арбитр. Человек шёл на хорошую оценку, но такие действия опускают имидж судейства. Гоцук в этом моменте выглядит героем — он просто взял и опустил Амелина. Потом ещё и получил вторую жёлтую, причём судьи перед этим пропустили попадание руки Мозеса по лицу Александрову. Арбитр пропал, вся бригада пропала. Потом Гоцук ещё и пошёл пихать Амелину и оскорблять его. Сейчас после игры им надо сидеть и такие рапорты писать, чтобы «Нижнему» аж страшно было и чтобы такого больше никогда не повторилось.

Для меня Амелин больше не арбитр. Что бы он ни делал, как бы ни ускорялся, какие бы позиции ни занимал. Управление игроками — нулевое. И имидж судейства уже опустился благодаря ему. Из-за таких моментов к судьям не будет уважения. Гоцук сделал из Амелина клоуна, а заодно и из всех арбитров в его лице. Теперь получается, что с судьями можно так разговаривать, можно их трогать, можно одёргивать руки, можно орать на них. А судья в ответ ничего не делает. Я сам переживаю из-за этого, но для меня Амелин закончился. Гоцук проявил явное неуважение, даже меня это задело. Сейчас унизили всех арбитров», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.