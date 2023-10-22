Фергюсон, Доку и Беллингем — самые подорожавшие игроки топ-5 лиг по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов из топ-5 лиг, получивших наибольшую прибавку в трансферной стоимости по промежуточным итогам чемпионата.
Лидером рейтинга стал 19-летний нападающий английского «Брайтон энд Хоув Альбион» Эван Фергюсон. На второй строчке располагается футболист «Манчестер Сити» Жереми Доку, а замкнул тройку полузащитник «Реала» Мадрид Джуд Беллингем.
Топ-10 самых подорожавших игроков из топ-5 лиг:
1. Эван Фергюсон («Брайтон энд Хоув Альбион») € 65 (+35) млн.
2. Жереми Доку («Манчестер Сити») € 60 (+32) млн.
3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) € 150 (+30) млн.
4. Ксави Симонс («РБ Лейпциг») € 70 (+30) млн.
5. Матис Тель («Бавария») € 50 (+30) млн.
6. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») € 50 (+30) млн.
7. Науэль Молина («Атлетико» Мадрид) € 50 (+15) млн.
8. Дестини Удоджи («Тоттенхэм») € 38 (+13) млн.
9. Малик Тшау («Милан») € 30 (+10) млн.
10. Алессандро Буонджорно («Торино») € 20 (+10) млн.
11. Гийом Ресте («Тулуза») € 9 (+7) млн.