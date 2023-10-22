Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Денисов высказался о победе над «Пари НН»

Игрок «Спартака» Денисов высказался о победе над «Пари НН»
Комментарии

Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Поздравляю всех с победой. Голевая комбинация? Мы грамотно расположились, что позволило нам отобрать мяч и быстро провести контратаку. Мне отдал хорошую передачу Медина, осталось только найти Пруцева в штрафной. Этот гол показывает, что в нашей команде каждый работает. Каждый важен. Это показывает, что мы — команда.

Голевая передача — отличный подарок на день рождения? Было бы неплохо забить (смеётся). Но голевой передачей тоже очень доволен. Главное, что взяли три очка.

В конце все ещё больше нервничают. Любая игра важна. Особенно важно после паузы сделать положительный шаг», — сказал Денисов в интервью пресс‑службе клуба.

Материалы по теме
Экс-гендир «Спартака» обвинил красно-белых в игре на удержание счёта в матче с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android