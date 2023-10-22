Игрок «Спартака» Денисов высказался о победе над «Пари НН»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Поздравляю всех с победой. Голевая комбинация? Мы грамотно расположились, что позволило нам отобрать мяч и быстро провести контратаку. Мне отдал хорошую передачу Медина, осталось только найти Пруцева в штрафной. Этот гол показывает, что в нашей команде каждый работает. Каждый важен. Это показывает, что мы — команда.

Голевая передача — отличный подарок на день рождения? Было бы неплохо забить (смеётся). Но голевой передачей тоже очень доволен. Главное, что взяли три очка.

В конце все ещё больше нервничают. Любая игра важна. Особенно важно после паузы сделать положительный шаг», — сказал Денисов в интервью пресс‑службе клуба.