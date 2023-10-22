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Гоцук удерживал руку судьи, Мартинс танцевал, Соболев грустный уходил с поля. Фото

Гоцук удерживал руку судьи, Мартинс танцевал, Соболев грустный уходил с поля. Фото
«Спартак» обыграл «Пари НН»
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22 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 41-й минуте, когда полузащитник красно-белых Данил Пруцев отличился с передачи защитника Даниила Денисова. В компенсированное время второго тайма защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+7-й минуте Кристофер Мартинс установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. Нижегородцы располагаются на восьмой позиции, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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