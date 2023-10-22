Кечинов: надеюсь, победа «Спартака» над «Пари НН» поможет коллективу успокоиться

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).

«Неплохой матч «Спартака». Практически ничего не дали создать «Пари НН». Пруцев и Мартинс забили после отличных комбинаций. Всегда хочется верить, что победы дадут новый импульс. «Спартак» играет не очень стабильно. У болельщиков появляются ожидания после побед. Мы думаем, что сейчас начнётся гонка за золотые медали, а потом поражение. Надеюсь, эта победа поможет успокоиться внутри коллектива. Мне как болельщику хочется, что «Спартак» боролся за золото», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).