Карпин — о матче с «Ахматом»: «Ростов» провёл это время как обычно, тренировались без меня

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как шла подготовка команды к предстоящему матчу 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, игра состоится сегодня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Команда провела это время как обычно. Тренировалась без меня. Всю работу по плану сделали. Естественно, заранее расписываем все планы. Но могут быть корректировки по ситуации. Потом после каждой тренировки есть отчёт. Мохеби без проблем готов сыграть. Если надо будет 90 минут отыграть, то он сможет», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, в текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» находится на предпоследней, 15-й позиции турнирной таблицы, набрав 10 очков после 11 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на 11-й строчке, у подопечных Мирослава Ромащенко 12 очков.