«Монако» — «Метц»: Головин сравнял счёт под конец первого тайма

Сегодня, 22 октября, проходит матч 9-го тура французского чемпионата, где встречаются «Монако» и «Метц». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:05 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале первого тайма, на четвёртой минуте игрок «Метца» Ламин Камара ударом с центра поля открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Под конец первой половины, на 42-й минуте российский полузащитник Александр Головин сравнял счёт в матче — 1:1.
В данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков в восьми играх. «Метц» располагается на 16-й строчке, у команды восемь очков в восьми матчах.
- 22 октября 2023
-
19:21
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
19:08
-
19:08
-
19:06
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:47
-
18:43
-
18:40
-
18:39
-
18:38
-
18:36
-
18:31
-
18:19
-
18:14
-
18:13
-
18:13
-
18:06
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:56
-
17:56
-
17:52
-
17:47