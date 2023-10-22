«Монако» — «Метц»: Головин сравнял счёт под конец первого тайма

Сегодня, 22 октября, проходит матч 9-го тура французского чемпионата, где встречаются «Монако» и «Метц». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:05 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале первого тайма, на четвёртой минуте игрок «Метца» Ламин Камара ударом с центра поля открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Под конец первой половины, на 42-й минуте российский полузащитник Александр Головин сравнял счёт в матче — 1:1.

В данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков в восьми играх. «Метц» располагается на 16-й строчке, у команды восемь очков в восьми матчах.