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«Монако» — «Метц»: Головин сравнял счёт под конец первого тайма

«Монако» — «Метц»: Головин сравнял счёт под конец первого тайма
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Сегодня, 22 октября, проходит матч 9-го тура французского чемпионата, где встречаются «Монако» и «Метц». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:05 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
2 : 1
Метц
Метц
0:1 Камара – 4'     1:1 Головин – 42'     2:1 Головин – 55'    

В начале первого тайма, на четвёртой минуте игрок «Метца» Ламин Камара ударом с центра поля открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Под конец первой половины, на 42-й минуте российский полузащитник Александр Головин сравнял счёт в матче — 1:1.

В данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков в восьми играх. «Метц» располагается на 16-й строчке, у команды восемь очков в восьми матчах.

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