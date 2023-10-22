Таранов: «Крыльям» пора забыть победу над «Спартаком» — после неё пошёл спад

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о текущей форме самарского клуба.

«Сложно сказать, что случилось. Может быть, поверили в себя больше, чем надо после победы над «Спартаком». Чтобы не уйти в психологическую яму, нужно работать. Тренерскому штабу нужно найти правильные слова: думаю, Осинькин с этим хорошо справится. Нужно не думать об этих трёх провальных матчах, а выходить с чистого листа. Также пора забыть про ту победу над «Спартаком», потому что после неё пошёл спад. Нужно вернуться к истокам, с чего начинали», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», который завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1.