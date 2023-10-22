Осинькин — о матче с «Зенитом»: мы никогда не будем играть в настолько открытый футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги.

«С нашей стороны в плане организации неплохой первый тайм. Но быстрый гол во втором тайме нас раскрыл. И мы не смогли найти в себе сил и возможностей, чтобы навязать борьбу. Они доминировали, проявлялись индивидуальные качества. Мы понимали, что они будут сверхмотивированы. Так и получилось.

В том году «Оренбург» уже сыграл на встречных курсах с «Зенитом». Спросите у Лички, понравилось ему или нет. Мы никогда не будем играть в настолько открытый футбол, как, например, в конце второго тайма», — передаёт слова Осинькина Дмитрий Зимин.

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).