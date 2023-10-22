Тренер «Крыльев» Осинькин: хотел бы некоторых игроков «Зенита» в команду, но дальше что?

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об уровне игроков самарской команды и санкт-петербургского «Зенита».

«Я не заинтересован, чтобы лучшие игроки уходили из «Крыльев». Хотел бы стабильности и чтобы у нас не было текучки. Это позволило бы сделать шаг вперёд. Понятно, что у нас не те возможности, которые у Москвы или Петербурга. Мы бы этого хотели. Но пока этого нет. Я хотел бы некоторых футболистов «Зенита» в команду, но что дальше?» — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).