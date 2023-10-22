Семак: Адамов? Никого нельзя считать первым номером «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде обстоит ситуация с вратарями, а также кто из них может считаться первым номером сине-бело-голубых.

«Адамов? Никого нельзя считать первым номером. У нас есть три вратаря. Миша не готов полностью. Будет готов — будем смотреть. Обидно, что пропустили», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом и „Крыльями Советов“, где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).