Вратарь «Зенита» Адамов: очень обидно, что пропустили, но главное — победа

Вратарь «Зенита» Денис Адамов после матча с «Крыльями Советов» (3:1) заявил, что очень обидно, что пропустили гол, но самое главное — победа.

«Выглядело на поле всё гораздо сложнее. В принципе контролировали всю игру, но в первом тайме немного тяжеловато было. Соперник контролировал мяч, но особо моментов не было. Во втором тайме чуть добавили.

Для вратаря самое тяжелое, когда всю игру стоишь. Все произошло на последних секундах. Даже уже немного переиграли. Конечно, очень обидно. Понятно, что главное, что выиграли. Старался себя поддерживать — разминался и двигался, чтобы в тонусе быть», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).