Адамов: «Зенит» много очков потерял, теперь у нас каждая игра — финал

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).

«У нас сейчас все игры как финал. Терять очки нельзя, уже много потеряли на старте чемпионата. На каждую игру как на финал выходим», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).