«Жирона» одержала волевую победу над «Альмерией», забив 5 голов, и догнала «Реал» по очкам

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Альмерией». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Хозяева одержали победу — 5:2.
Гости открыли счёт уже на второй минуте. Отличился нападающий Лео Баптистау. На 24-й минуте Баптистау оформил дубль. Хозяева отыграли один мяч на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник Иван Мартин. Спустя две минуты украинский форвард Артём Довбик сравнял счёт, а ещё через четыре минуты вывел «Жирону» вперёд, оформив дубль. На 71-й минуте бразилец Савио забил четвёртый мяч хозяев, а на 85-й минуте итоговый результат установил уругваец Кристиан Стуани.
После этой победы в активе «Жироны» стало 25 очков, по этому показателю они догнали лидера чемпионата Испании мадридский «Реал». «Альмерия» с тремя очками идёт на последнем месте в таблице.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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