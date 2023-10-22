Фанат кинул стул в футболистов «Манчестер Юнайтед» во время матча АПЛ

Болельщик кинул стул в группу футболистов «Манчестер Юнайтед» во время матча 9-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Фото: Кадр из трансляции

На 77-й минуте манкунианцы забили решающий гол и стали праздновать успех около ворот гостей. В этот момент один из болельщиков кинул в футболистов складной стул. Никто не пострадал, однако злоумышленник не был найден.

Голами в этой встрече отметились у «красных дьяволов» полузащитник Скотт Мактоминей и защитник Диогу Дало. У «Шеффилд Юнайтед» мяч с 11-метровой отметки забил нападающий Оливер Макбарни.

На данный момент после девяти сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в таблице АПЛ с 15 очками. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й позиции с одним очком.