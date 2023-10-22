Андрей Мостовой: мечтаю о Европе — пункты в контракте с «Зенитом» позволяют уехать

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что мечтает о Европе и пункт с клубом позволяет уехать.

«О Европе мечтаю. Есть пункты в контракте, по которым я могу уехать. С раздумьями о будущем подписывал контракт, но не просто, чтобы остаться на всю жизнь. Конечно, хочу уехать. Такой пункт: покажешь хороший футбол — поедешь», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).