Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой: мечтаю о Европе — пункты в контракте с «Зенитом» позволяют уехать

Андрей Мостовой: мечтаю о Европе — пункты в контракте с «Зенитом» позволяют уехать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что мечтает о Европе и пункт с клубом позволяет уехать.

«О Европе мечтаю. Есть пункты в контракте, по которым я могу уехать. С раздумьями о будущем подписывал контракт, но не просто, чтобы остаться на всю жизнь. Конечно, хочу уехать. Такой пункт: покажешь хороший футбол — поедешь», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

Материалы по теме
Андрей Мостовой: соперники понимают, что Клаудиньо можно бить исподтишка. Он эмоциональный
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android