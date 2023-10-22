Созин: «Зенит» на классе и исполнителях показал «Крыльям», кто в РПЛ хозяин

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал матч 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов» (3:1).

«Крылья Советов» меня очень удивили. Удивили неприятно. Куда пропали эти быстрые выходы, как с ЦСКА, «Спартаком»? Один момент за матч – этого мало. «Зенит» на классе и исполнителях показал «Крыльям», кто в РПЛ хозяин.

Мы выделяем Гарре, Салтыкова, Горшкова – но вот в топ-матче их не видно. Кого Гарре заменит в «Зените», куда его так активно сватают? Это не помощник этой команды, только если кто-то из бразильцев уйдёт. А по такой игре, как сегодня – и то не факт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.