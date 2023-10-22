«Ростов» — «Ахмат»: Голенков вывел хозяев вперёд

Сегодня, 22 октября, проходит встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Матч идёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 34-й минуте Чернов с фланга от лицевой выполнил подачу в штрафную, где Голенков перевисел в воздухе Челиковича и головой направил мяч в левый верхний угол.
В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках чемпионата России по футболу. Оба раза ростовчане были сильнее — 2:1 и 3:2.
В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» находится на предпоследней, 15-й позиции турнирной таблицы, набрав 10 очков после 11 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на 11-й строчке, у подопечных Мирослава Ромащенко 12 очков.
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