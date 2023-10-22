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Игрок «Крыльев Советов» Гарре объяснил поражение от «Зенита»

Игрок «Крыльев Советов» Гарре объяснил поражение от «Зенита»
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Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Понятно, что «Зенит» — одна из лучших команд лиги. В первом тайме они много держали мяч, доставили много неприятностей. Во втором тайме после пропущенного мяча нам пришлось больше прессинговать, сзади мы оставили много пространства. «Зенит» — очень хорошая команда. Они в защите играли один на один. Нам как-то не удалось найти выход из этой ситуации. Так получилось», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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