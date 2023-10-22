Гарре: если мной интересуется «Зенит», значит, я делаю что-то неплохо

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Я стараюсь спокойно к этому относиться. Если такая команда, как «Зенит», мной интересуется, значит, я что-то делаю неплохо. Но в настоящее время я в «Крыльях». Когда будет открываться трансферный период, стороны найдут между собой компромисс. Но сейчас я полностью отдаюсь «Крыльям», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).