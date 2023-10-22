Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарре: если мной интересуется «Зенит», значит, я делаю что-то неплохо

Гарре: если мной интересуется «Зенит», значит, я делаю что-то неплохо
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался об интересе со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Я стараюсь спокойно к этому относиться. Если такая команда, как «Зенит», мной интересуется, значит, я что-то делаю неплохо. Но в настоящее время я в «Крыльях». Когда будет открываться трансферный период, стороны найдут между собой компромисс. Но сейчас я полностью отдаюсь «Крыльям», — передаёт слова Гарре корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1. После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

Материалы по теме
Игрок «Крыльев Советов» Гарре объяснил поражение от «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android