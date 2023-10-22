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«Ростов» — «Ахмат»: Осипенко с пенальти увеличил преимущество хозяев

«Ростов» — «Ахмат»: Осипенко с пенальти увеличил преимущество хозяев
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Сегодня, 22 октября, проходит встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Матч идёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте Чернов с фланга от лицевой выполнил подачу в штрафную, где Голенков перевисел в воздухе Челиковича и головой направил мяч в левый верхний угол.

На 41-й минуте Осипенко реализовал 11-метровый.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Голенков – 34'     2:0 Осипенко – 41'     3:0 Мохеби – 53'    

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках чемпионата России по футболу. Оба раза ростовчане были сильнее — 2:1 и 3:2.

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» находится на предпоследней, 15-й позиции турнирной таблицы, набрав 10 очков после 11 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на 11-й строчке, у подопечных Мирослава Ромащенко 12 очков.

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