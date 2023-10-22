Игрок ЦСКА Роша: Мухин великолепен на любой позиции. Хочется пожелать ему здоровья

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о полузащитнике армейцев Максиме Мухине.

«Мы знаем, что эта позиция — не его настоящая. Он играет опорным полузащитником или ближе к атаке, но он великолепен везде: на всех позициях, куда его ставит тренерский штаб, он прекрасно выполняет установку. Идеально вписывается в каждую позицию. Он существенно помог обороне. К сожалению, он был заменён в игре с «Рубином», хочется пожелать ему здоровья», — приводит слова Роши «Матч ТВ».

21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). По результатам МРТ у Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.