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«Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана в матче с карагандинским «Шахтёром»

«Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана в матче с карагандинским «Шахтёром»
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Сегодня, 22 октября, проходила встреча 25-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Ордабасы» и карагандинским «Шахтёром». Матч шёл на стадионе «Имени Хаджимукана Мунайтпасова» в Шымкенте, Казахстан. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте Айбар Жаксылыков открыл счёт в пользу хозяев.

На 12-й минуте игрок «Ордабасы» Шахбоз Умаров упрочил преимущество.

На 27-й минуте Артём Беседин сделал счёт разгромным.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Темур Чогадзе отыграл один мяч.

Казахстанский «Ордабасы» за тур до окончания чемпионата впервые в истории стал победителем КПЛ, имея в своём активе 58 очков. «Шахтёр» находится на 10-й позиции с 28 очками.

Казахстан - Премьер-лига . 25-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ордабасы
Шымкент
Окончен
3 : 1
Шахтёр Крг
Караганда
1:0 Жаксылыков – 4'     2:0 Umarov – 12'     3:0 Беседин – 27'     3:1 Чогадзе – 46'    
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