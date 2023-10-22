«Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана в матче с карагандинским «Шахтёром»

Сегодня, 22 октября, проходила встреча 25-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Ордабасы» и карагандинским «Шахтёром». Матч шёл на стадионе «Имени Хаджимукана Мунайтпасова» в Шымкенте, Казахстан. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте Айбар Жаксылыков открыл счёт в пользу хозяев.

На 12-й минуте игрок «Ордабасы» Шахбоз Умаров упрочил преимущество.

На 27-й минуте Артём Беседин сделал счёт разгромным.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Темур Чогадзе отыграл один мяч.

Казахстанский «Ордабасы» за тур до окончания чемпионата впервые в истории стал победителем КПЛ, имея в своём активе 58 очков. «Шахтёр» находится на 10-й позиции с 28 очками.