«Тюмень» обыграла «Черноморец» и поднялась на третью строчку в Первой лиге

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и «Тюменью». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте. Его автором стал воспитанник московского «Спартака» Виталий Шитов. Для 20-летнего футболиста этот гол стал вторым в составе «Тюмени» в нынешнем сезоне.

Эта победа позволила тюменцам набрать 26 очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице Первой лиги. Команда отстаёт от лидирующей «Алании» на два очка. «Черноморец» остался с 17 очками и расположился на 15-м месте в чемпионате.