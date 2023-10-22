«Тюмень» обыграла «Черноморец» и поднялась на третью строчку в Первой лиге
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 15-го тура Мелбет Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и «Тюменью». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте. Его автором стал воспитанник московского «Спартака» Виталий Шитов. Для 20-летнего футболиста этот гол стал вторым в составе «Тюмени» в нынешнем сезоне.
Эта победа позволила тюменцам набрать 26 очков и подняться на третью строчку в турнирной таблице Первой лиги. Команда отстаёт от лидирующей «Алании» на два очка. «Черноморец» остался с 17 очками и расположился на 15-м месте в чемпионате.
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