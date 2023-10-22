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Оздоев забил через себя и оформил дубль в матче с «Атромитосом», принеся победу ПАОКу

Оздоев забил через себя и оформил дубль в матче с «Атромитосом», принеся победу ПАОКу
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Завершился матч 8-го тура греческой Суперлиги, где встречались ПАОК и «Атромитос». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. ПАОК обыграл «Атромитос» со счётом 2:0 благодаря двум голам российского полузащитника Магомеда Оздоева.

Перед самым перерывом, на 43-й минуте Оздоев с передачи Кирилла Десподова забил дебютный мяч за ПАОК.

На 51-й минуте россиянин оформил дубль, забив через себя.

Магомед Оздоев провёл на поле 77 минут, его заменил полузащитник Штефан Шваб.

После восьми сыгранных матчей в греческой Суперлиге ПАОК Оздоева располагается на третьей строчке с 17 очками. «Атромитос» на 13-м месте, в зоне вылета с тремя очками. Лидером чемпионата является «Панатинаикос» с 19 очками.

Греция - Суперлига . 8-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
2 : 0
Атромитос
Перистери
1:0 Оздоев – 43'     2:0 Оздоев – 51'    
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