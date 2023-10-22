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«Астон Вилла» разгромила «Вест Хэм» и поднялась на пятое место в таблице АПЛ

«Астон Вилла» разгромила «Вест Хэм» и поднялась на пятое место в таблице АПЛ
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Сегодня, 22 октября, прошёл матч 9-го тура английского чемпионата, где встречались «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Астон Вилла» одержала разгромную победу над «Вест Хэмом» со счётом 4:1.

В первом тайме, на 30-й минуте полузащитник хозяев Дуглас Луис открыл счёт в матче, выведя «Астон Виллу» вперёд. Во втором тайме, на 51-й минуте в ворота «Вест Хэма» был назначен пенальти — Дуглас Луис уверенно реализовал 11-метровый удар, удвоив преимущество хозяев. Вскоре, на 56-й минуте Джаррод Боуэн отыграл один мяч. На 74-й минуте Олли Уоткинс вновь довёл преимущество «Астон Виллы» до двух мячей. В концовке встречи, на 89-й минуте Леон Бейли довёл счёт до разгромного, установив окончательный итог встречи — 4:1, разгромная победа «Астон Виллы».

После результата данного матча «Астон Вилла» поднялась на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в девяти встречах. «Вест Хэм» занимает девятое место, на счету «молотобойцев» 14 очков в девяти играх.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Луис – 30'     2:0 Луис – 51'     2:1 Боуэн – 56'     3:1 Уоткинс – 74'     4:1 Бэйли – 89'    
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