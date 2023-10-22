Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 9-го тура Серии А

«Милан» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 9-го тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 октября, пройдёт матч 9-го тура французского чемпионата, где встретятся «Милан» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Валерио Коларосси (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
1-й тайм
0 : 0
Ювентус
Турин

Стартовые составы команд:

«Милан»: Миранте, Калабрия, Тшау, Томори, Флоренци, Муса, Адли, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Маккенни, Веа, Локателли, Рабьо, Костич, Милик, Кин.

В данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» набрали 21 очко в восьми играх чемпионата. «Ювентус» расположился на четвёртой строчке, набрав 17 очков в восьми матчах. Лидер чемпионата — «Интер», у него 22 очка в девяти встречах.

Материалы по теме
«Милан» — «Ювентус»: скандалы раздирают команду Аллегри
«Милан» — «Ювентус»: скандалы раздирают команду Аллегри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android