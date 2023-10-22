«Милан» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч 9-го тура Серии А

Сегодня, 22 октября, пройдёт матч 9-го тура французского чемпионата, где встретятся «Милан» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Валерио Коларосси (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Миранте, Калабрия, Тшау, Томори, Флоренци, Муса, Адли, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Маккенни, Веа, Локателли, Рабьо, Костич, Милик, Кин.

В данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» набрали 21 очко в восьми играх чемпионата. «Ювентус» расположился на четвёртой строчке, набрав 17 очков в восьми матчах. Лидер чемпионата — «Интер», у него 22 очка в девяти встречах.