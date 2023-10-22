Головин — о дубле за «Монако»: шансов у вратаря в первом голе было немного

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой дубль в матче с «Метцем». Напомним, два гола Головина принесли победу монегаскам и вывели «Монако» на первое место в Лиге 1. Александр был признан лучшим игроком встречи.

«Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьёзный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка.

Есть ли закономерность в том, что оба своих гола забил дальними ударами? Сложно сказать. Всё-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый угол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол это стандарт. Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это даёт свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 9-го тура французского чемпионата, где встречались «Монако» и «Метц». «Монако» обыграл «Метц» со счётом 2:1 благодаря двум голам российского полузащитника Александра Головина. После результата данного матча «Монако» поднялся на первое место и возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.