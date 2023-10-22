Игрок «Спартака» Зиньковский: против нас вратари чудеса творят

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«В первом тайме казалось, что уверенно вели игру. Были моменты, но не смогли забить. Нужно забить этот первый гол в начале и будет проще. Спасибо Пруцеву. Как раз он писал в программке перед матчем, что было бы хорошо отличиться. Поздравляем его с голом.

Второй тайм — опять психология. Чуть откатились назад, стали появляться моменты у наших ворот. Главное — победа. Против нас вратари чудеса творят. Это нормально.

Пруцев сравнялся по количеству голов «Нижнему» с самим Классеном? Да, две легенды (смеётся). Поздравляем их и дальше будем следить за их файтом.

Чем матч в чемпионате отличался от кубкового? Просто хорошая игра получилась. Выполнили то, что задумывали», — сказал Зиньковский в интервью пресс‑службе клуба.