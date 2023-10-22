«Астон Вилла» одержала 11 домашних побед подряд в АПЛ

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Победа «Астон Виллы» над «Вест Хэмом» стала для бирмингемцев 11-й подряд в домашних матчах в рамках английской Премьер-лиги, сообщает официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Твиттер).

Победная серия клуба началась с матча 26-го тура чемпионата Англии сезона-2022/2023 с «Кристал Пэлас» (1:0). Та встреча состоялась 4 марта 2023 года. В ходе этой серии «Вилла» обыграла «Борнмут» (3:0), «Ноттингем Форест» (2:0), «Ньюкасл» (3:0), «Фулхэм» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Брайтон» (2:1), «Эвертон» (4:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Брайтон» (6:1) и «Вест Хэм» (4:1).

Напомним, 22 октября состоялся матч 9-го тура английского чемпионата, где встречались «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:1.

После результата данного матча «Астон Вилла» поднялась на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в девяти встречах. «Вест Хэм» занимает девятое место, на счету «молотобойцев» 14 очков в девяти играх.