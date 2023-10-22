Отец Пруцева: хочу, чтобы Данил выходил в старте «Спартака», забивал и отдавал

Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, прокомментировал забитый мяч сына, который помог красно-белым обыграть «Пари Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0). Напомним, Данил забил первый гол своей команды во встрече.

«Данил забил гол — молодец, неплохо сыграл сегодня. Повлияет ли гол на игровое время? Тренер решает. Понятно, что как отцу мне хочется, чтобы он выходил в старте, хорошо играл, забивал голы и отдавал передачи. Решение по стартовому составу принимает тренер.

Только благодаря своему кропотливому труду и таланту он сможет прогрессировать. Понятно, что каждому спортсмену хочется играть. Данил — парень характерный, он не бросает вёсла, трудится, доказывает игрой и трудолюбием», — приводит слова Пруцева-старшего Metaratings.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей. Нижегородцы располагаются на восьмой позиции, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.