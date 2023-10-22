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Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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«Барселона» — «Атлетик»: стартовые составы команд на 10-й тур Ла Лиги

«Барселона» — «Атлетик»: стартовые составы команд на 10-й тур Ла Лиги
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Сегодня, 22 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, Испания. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Барселона»: Тер Штеген, Канселу, Кристенсен, Мартинес, Бальде, Лопес Мартин, Ромеу, Гави, Гюндоган, Торрес, Феликс.

«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче, Гарсия, Эррера, Сансет, И. Уильямс, Н. Уильямс, Гурусета.

Испания - Примера . 10-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао

В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Атлетик» со счётом 4:0 и 1:0.

На данный момент лидером чемпионата является «Реал» Мадрид, у которого 25 очков. На второй позиции находится «Жирона», у которой такое же количество очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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