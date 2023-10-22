Российская Премьер-Лига: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 22 октября, матчем «Ростов» — «Ахмат» (3:0) завершился 12-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 12-го тура РПЛ:

«Оренбург» — «Факел» — 1:2;

«Рубин» — ЦСКА — 0:0;

«Локомотив» — «Динамо» — 0:0;

«Балтика» — «Краснодар» — 2:2;

«Урал» — «Сочи» — 1:4;

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород» — 2:0;

«Зенит» — «Крылья Советов» — 3:1;

«Ростов» — «Ахмат» — 3:0.

По итогам 12 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 28 очков. На второе место поднялся «Зенит». В активе команды из Санкт-Петербурга стало 23 очка. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» (21). В зону вылета опустился «Оренбург» (11). Победа в прошедшем туре не позволила футбольному клубу «Сочи» (9) уйти с последнего места.