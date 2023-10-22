Защитник «Урала» Итало: водку никогда не пил и не собираюсь

Бразильский защитник «Урала» Итало высказался об опасных местах в Бразилии, а также признался, что не будет пробовать водку.

«Конечно, в Бразилии есть места, где опасно находиться, но в целом в страну ездят туристы, развлекаются, гуляют, живут как в любой другой стране. И минусы там такие же, как в любой другой стране. В России живу в районе, где находится база, ничего о районе «Уралмаш» не знаю, не слышал. Водка? Водку никогда не пил и не собираюсь», — приводит слова Итало «РБ Спорт».

Итало перешёл в «Урал» из португальской «Санта-Клары» летом этого года в качестве аренды. Он провёл десять матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.

На данный момент екатеринбургская команда после 12 матчей в МИР РПЛ находится на девятой позиции с 16 очками.