Пономарёв: текущее место ЦСКА в РПЛ — это почти яма, нужно что-то исправлять

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил текущее положение армейцев в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Нужно что-то исправлять. Мы и так упустили уже многое. У нас сейчас дефицит нападающих. Мы сейчас идём на шестом месте — это плохой результат (в данный момент ЦСКА располагается на седьмой строчке. — Прим. «Чемпионата»). Я даже скажу, что это почти яма. До «Краснодара» уже 10 очков. Сложно выбираться из этого положения будет. Следующая игра с «Краснодаром» как раз. Это не подарок, это будет очень сложный матч», — приводит слова Пономарёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в последнем матче в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (0:0).