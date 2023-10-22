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Тренер «Ростова» Карпин: кроме трёх очков, порадовало, что «на ноль» наконец‑то сыграли

Тренер «Ростова» Карпин: кроме трёх очков, порадовало, что «на ноль» наконец‑то сыграли
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Когда судья поднял табличку, что добавил три минуты, то понял, что за три минуты три гола мы вряд ли пропустим.

Казалось, что все успевают везде? Примерно так это и видел. Особенно первый тайм хорошо смотрелся. Во втором тайме первые 10 минут не совсем понравились. Потом вроде выровняли.

Стало ли тревожно при счёте 2:0? Специальные слова не потребовались. Просто напомнил, что 2:0 для нас — это не победа совсем. Больше всего, кроме трёх очков, порадовало, что «на ноль» наконец‑то сыграли.

Когда ты сыграл «на ноль», но допустил 50 моментов у своих ворот, то приятного мало. Сегодня же всё достойно было», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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