«Жаль, матом нельзя ругаться». Быстров раскритиковал судью VAR в игре «Факел» — «Оренбург»

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров обрушился с критикой на арбитра VAR Артура Фёдорова за ошибку в эпизоде матча «Факел» — «Оренбург», в котором судья Сергей Карасёв не показал красную карточку нападающему воронежцев Евгению Маркову. По мнению Быстрова, Фёдоров был обязан позвать Карасёва к монитору для просмотра эпизода.

«Здесь даже не ошибка, здесь… Жаль, что нельзя матом ругаться… Здесь не могло быть другого решения, кроме как VAR позвать Карасёва к экрану. Ни один футбольный или околофутбольный человек не смог бы не позвать. Как арбитр, который проходит стажировку, учится и обучается, может в таком эпизоде… Тут мяча рядом нет, прямая нога, всё по классике — выше бутс. Здесь красная карточка на 1000%. Что может прийти в голову арбитру на VAR, который посмотрел эпизод и не позвал Карасёва к экрану? Пускай он к нам в студию приходит, а я вместо него на VAR посижу», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, встреча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» завершилась победой гостей со счётом 2:1.