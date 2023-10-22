Гладилин: если бы «Спартак» не обыграл «Пари НН», то Абаскалю пришлось бы уйти

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Обе команды находились рядом в таблице, и обеим нужны были очки. Но если «Спартаку» надо было обязательно побеждать, то для гостей и ничья была бы очень хорошим результатом. Было ли ощущение, что «Спартак» победит? Конечно, было такое ощущение. Тем более подбор футболистов лучше и поле домашнее. Если бы красно-белые не выиграли, то Абаскалю, наверное, пришлось бы самому принимать решение об уходе. Ведь если не обыгрывать дома «Пари НН», да ещё показывать футбол, который не всем нравится, то что ещё остаётся? Поэтому победа была очень нужна.

Большая плотность в таблице уберегла Абаскаля от отставки? Одно дело, когда ты проигрываешь сильному сопернику, авторитетному, который ставит задачу что-то выиграть. А когда это команда, которая не ставит высоких целей, – это разные вещи. Если клубы ставят задачи добиться чего-то значимого, они обязаны обыгрывать дома таких соперников. Иначе команда несостоятельна и тренер тоже», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей.