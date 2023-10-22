Быстров назвал позором игру «Урала» в матче РПЛ с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал футболистов «Урала» за матч 12-го тура Российской Премьер-лиги с «Сочи», назвав позором игру екатеринбургской команды. Напомним, «Сочи» одержал победу со счётом 4:1.

«Футболисты «Сочи» молодцы, конечно, с победой их. Я не знаю, что случилось в этот день с футболистами «Урала», но такое ощущение, что их парализовало. Играла одна команда, а вторая, даже уступая 0:3, не собиралась начинать играть в футбол. Не было никакого давления, игроки просто трусцой передвигались по полю. Казалось, что счёт 0:3 их устраивал вполне.

Если взять статистику матча, то, играя дома при своих болельщиках с «Сочи», который идёт на последнем месте, не ударить в створ три-четыре раза, не подать пять угловых — это позор, честно», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 12 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).