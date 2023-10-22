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Бушманов: Промес — лидер «Спартака», если он выпадет надолго, это может сказаться на игре

Бушманов: Промес — лидер «Спартака», если он выпадет надолго, это может сказаться на игре
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Сегодня у «Спартака» была качественная игра. Второй мяч забили в концовке, но по игре должны были делать это раньше. Первый тайм команда провела активнее, чем второй. Абсолютно заслуженная победа, но нужно лучше реализовывать моменты. При этом нужно похвалить и «Пари НН». В обороне они действовали хладнокровно и самоотверженно. Вратарь провёл хороший матч.

«Спартак» всё ещё борется за высокие места. Состав полностью для этого подходит. В обороне важна сыгранность и стабильность. Когда связка защитников каждую игру меняется, добиться этой сыгранности сложно. Судя по всему, четвёрка, которая играла, оптимальная на сегодня.

Промес — лидер команды, если он выпадет надолго, это может сказаться на игре, настроении. С другой стороны, обойма игроков достаточно широкая, у Абаскаля есть кем его заменить», — приводит слова Бушманова Metaratings.

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