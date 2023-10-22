Глушенков — о своём футбольном пути: из академии «Локомотива» меня отчислили

Игрок московского «Локомотива» Максим Глушенков поделился воспоминаниями о своём футбольном пути.

«Как начинался и складывался мой футбольный путь? Начинал ещё в ФК «Днепр», который на тот момент существовал. Потом была Академия Коноплёва. Далее был «Локомотив», из которого меня отчислили. Отчислили! (улыбается) Потом «Чертаново», «Спартак», «Крылья Советов», ну и «Локомотив». Были ещё «Химки».

Какая из команд больше всего тебе дала в плане развития? «Крылья Советов». Точнее, так: «Чертаново» и «Крылья». «Чертаново» — это начальный этап профессиональной карьеры, а «Крылья» — уже уровень Премьер-Лиги. С тем же самым тренером, кстати», — сказал Глушенков в интервью пресс-службе клуба.

Глушенков выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл 17 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.