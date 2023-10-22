«Милан» — «Ювентус»: Локателли вывел гостей вперёд

Сегодня, 22 октября, проходит матч 9-го тура итальянского чемпионата, где встречаются «Милан» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Валерио Коларосси (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый тайм прошёл без забитых мячей. Во втором тайме на 63-й минуте полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли с передачи Тимоти Веа открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд — 1:0.
В данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» набрали 21 очко в восьми играх чемпионата. «Ювентус» расположился на четвёртой строчке, набрав 17 очков в восьми матчах. Лидер чемпионата — «Интер», у него 22 очка в девяти встречах.
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