Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Горецку успешно прооперировали после перелома руки

Горецку успешно прооперировали после перелома руки
Комментарии

Полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецку успешно прооперировали после перелома руки в матче Бундеслиги с «Майнцем» (3:1).

«Леон Горецка получил перелом руки во время матча «Баварии» с «Майнцем» в субботу, что подтвердило сканирование, проведённое медицинским отделом. Горецка перенёс успешную операцию в воскресенье и пропустит предстоящие матчи «Баварии», — сообщает сайт клуба.

28-летний немец в этом сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

На данный момент немецкий гранд в Бундеслиге после восьми сыгранных игр располагается на третьей строчке с 20 очками. Лидером чемпионата является «Байер», у которого 22 очка. На втором месте находится «Штутгарт» (21).

Материалы по теме
Стала известна сумма, за которую «Бавария» готова отпустить Дэвиса в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android