Полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецку успешно прооперировали после перелома руки в матче Бундеслиги с «Майнцем» (3:1).

«Леон Горецка получил перелом руки во время матча «Баварии» с «Майнцем» в субботу, что подтвердило сканирование, проведённое медицинским отделом. Горецка перенёс успешную операцию в воскресенье и пропустит предстоящие матчи «Баварии», — сообщает сайт клуба.

28-летний немец в этом сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

На данный момент немецкий гранд в Бундеслиге после восьми сыгранных игр располагается на третьей строчке с 20 очками. Лидером чемпионата является «Байер», у которого 22 очка. На втором месте находится «Штутгарт» (21).